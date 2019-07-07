الاحتياطيات الاستراتيجية لمصر من الأرز تكفي حتى 15 أكتوبر

مزارع يزرع أرز في حقل بمصر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:55 07/07/2019 حدث بتاريخ: 21:00 07/07/2019

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية يوم الأحد نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي قوله إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من الأرز تكفي احتياجات البلاد حتى 15 أكتوبر تشرين الأول، مشيرا إلى أن سعر الأرز سيتم تخفيضه.

وفي الشهر الماضي، قال المصيلحي إن احتياطيات الأرز تكفي لتلبية احتياجات البلاد حتى ديسمبر كانون الأول. ولم يتضح على الفور السبب وراء هذا التغيير، ولم يتسن معرفة مزيد من التفاصيل عن موعد خفض سعر الأرز، أو حجم الخفض.

ونقلت الوكالة عن المصيلحي قوله إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي احتياجات البلاد لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر.

وأضاف أن مصر اشترت 3.26 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

وقالت الوكالة إن الاحتياطيات الاستراتيجية من الزيوت تغطي استهلاك البلاد لمدة 3.3 شهر.