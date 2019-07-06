رئيسة بنك صيني تدعو للإسراع بخطى تحويل اليوان لعملة عالمية

موظف يعد أوراقا نقدية من اليوان الصيني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:40 06/07/2019 حدث بتاريخ: 16:25 06/07/2019

دعت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الصيني هو شياو ليان يوم السبت للإسراع بخطى إصلاحات تهدف لتحويل العملة الصينية لعملة عالمية وحذرت من أن مخاطر خارجية مرتبطة بالحماية التجارية العالمية قد تضر بالقطاع المالي.

وأضافت ”أقيمت حواجز فيما يخص التجارة والاستثمار والتعاون بين الشركات وتبادل التكنولوجيا وما إلى ذلك وهذا يجعلنا فعليا نخشى أن يتضرر القطاع المالي، وهو الدماء التي تغذي الاقتصاد وداعم وضامن مهم للعولمة، من هذا التيار المعاكس“.

وتخوض الصين حربا تجارية مع الولايات المتحدة أدت لتبادل البلدين فرض رسوم على سلع بمئات المليارات من الدولارات. كما شددت الإدارة الأمريكية الرقابة على الشركات الصينية بما في ذلك عملاق الاتصالات هواوي التي منعت من دخول السوق الأمريكية وقيدت فعليا قدرتها على شراء التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت هو إن تغير بيئة التجارة والاستثمار يشير إلى حاجة البلاد للتخطيط أفضل لمواجهة أي مشاكل محتملة.

وأضافت ”أعتقد أن خطى تحويل اليوان لعملة عالمية ينبغي أن تتحرك بوتيرة أسرع“.

وتعرضت عملية تحويل العملة الصينية لعملة عالمية لانتكاسة منذ 2016 بسبب قيود حكومية أكثر صرامة للحد من نزوح رأس المال للخارج في ظل ضعف اليوان.

وأكدت هو على الحاجة لتعزيز قدرة القطاع المالي الصيني ككل على المنافسة كشرط مسبق كي تصبح العملة الصينية عالمية بما في ذلك جهود تحديث المؤسسات المالية والتوسع في الانفتاح والتحديث المالي وإزالة التشوهات في تسعير القروض.