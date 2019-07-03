تركيا تضاعف ضريبة شراء النقد الأجنبي للأفراد إلى 0.2%

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:46 03/07/2019 حدث بتاريخ: 12:38 03/07/2019

قال مصدران مطلعان إن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2 بالمئة في مايو أيار من 0.1 بالمئة، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الاتراك لشراء الدولار واليورو.

وفي مايو أيار، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1 بالمئة من صفر بهدف دعم علمتها المتهاوية. وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددا، التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب اردوغان مجالا لرفعها أكثر.

وقال المصدران إن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.

وقال أحد المصدرين "الخطة تمنح الرئيس تفويضا لرفع الضريبة أكثر. التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها."

ولم يتسن الاتصال بوزارة الخزانة للتعقيب.

كانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 بالمئة على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نُشر في 1998. وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008 ثم عادت في مايو أيار الماضي.