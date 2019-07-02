الدولار يقلص مكاسبه مع انحسار التفاؤل إزاء التجارة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:08 02/07/2019 حدث بتاريخ: 11:08 02/07/2019

تخلى الدولار اليوم الثلاثاء عن مكاسبه مع انحسار حالة التفاؤل التي انتابت المستثمرين في وقت سابق بشأن إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في حين لم يطرأ تغير على العملة الأسترالية من المستويات المتدنية التي بلغتها في الآونة الأخيرة بعد أن وفر قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مؤشرات محدودة بشأن التيسير النقدي مستقبلا.

وفقد اليوان مكاسبه التي حققها في التعاملات المبكرة لينخفض خلال الجلسة بعد أن قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن أي صفقة مع الصين يجب ان تميل نحو الولايات المتحدة إلى حد ما مما يشير إلى أن المفاوضات لن تمضي بسلاسة.

وفي وقت سابق، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات لأعلى مستوى في أسبوع ولكنه تراجع وسط شكوك بشأن استئناف المساعي الأمريكية الصينية لتسوية الخلاف التجاري.

وصعد الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6983 دولار أمريكي اليوم بعد أن فقد 0.9 بالمئة يوم الاثنين وهو أكبر تراجع منذ 24 أبريل نيسان.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 96.790 اليوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر زيادة منذ السابع منذ مارس آذار أمس بفضل آمال تحقيق بكين وواشنطن تقدما في المفاوضات التجارية بينهما.

ونزل اليورو لفترة وجيزة لأقل مستوى في ثمانية أيام إلى 1.1275 دولار قبل أن يستقر في التعاملات عند 1.1289 دولار. وفقدت العملة الموحدة 0.7 بالمئة أمس مسجلة أكبر خسارة يومية منذ مارس آذار نتيجة بيانات اقتصادية محبطة أدت لهبوط عوائد السندات وعززت التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.