وزير النفط الإيراني يدعو إلى الوحدة بين أعضاء أوبك

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:44 01/07/2019 حدث بتاريخ: 11:44 01/07/2019

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات نُشرت اليوم الاثنين إنه لا بد من وحدة الصف بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مضيفا أن طهران تؤيد التعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة.

ونقل عنه الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية قوله قبل مغادرته طهران لحضور اجتماع أوبك في فيينا "دون الوحدة بين أعضاء أوبك سيكون التخطيط للتعاون بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك غير مجد.

يجتمع أعضاء أوبك في فيينا في وقت لاحق اليوم ويعقب ذلك اجتماع غدا الثلاثاء مع المنتجين المستقلين حيث يُتوقع أن يتفق الجانبان على تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 1.2 مليون برميل لمدة ستة أو تسعة أشهر أخرى.

ونسب موقع وزارة النفط إلى زنغنه قوله "رغم أننا لا نعادي أي دولة فإن بعض أعضاء أوبك ينتهجون مسلكا عدائيا تجاه دولتنا".

واعترضت طهران في الماضي على سياسات طرحتا خصمها اللدود السعودية قائلة إن الرياض قريبة جدا من الولايات المتحدة.

وتابع زنغنه "إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك لكن ما دام بعض أعضاء أوبك معادين لأعضاء آخرين مثل إيران فإن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون".

وأضاف "المنظمة التي يسعى عضوان بها لتحدي مصالح أعضاء آخرين مآلها الانحلال وسيكون الحديث عن اتفاقات بين أوبك وأعضاء من خارجها بلا معنى".