مسؤول صيني يؤكد أن بكين ستواصل استيراد النفط الايراني

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:23 28/06/2019 حدث بتاريخ: 18:39 28/06/2019

اعلن مسؤول صيني الجمعة على هامش اجتماع في فيينا أن بلاده ستواصل استيراد النفط الايراني رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران العام 2015.

وصرح فو كونغ المدير العام لمراقبة الاسلحة في الخارجية الصينية للصحافيين "نحن لا نتبنى سياسة +تصفير+ (واردات النفط الايراني) التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الاحادي للعقوبات".

وتطالب ايران بأن يتاح لها الاستمرار في تصدير نفطها للبقاء ملتزمة الاتفاق النووي الذي اضعفه الانسحاب الاميركي في أيار/مايو 2018.

واجتمعت القوى الكبرى التي لا تزال ملتزمة الاتفاق (المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) الجمعة في العاصمة النمساوية في محاولة لإنقاذه.

وهددت ايران بأنها ستعلق تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق، وخصوصا ما يتعلق بحجم مخزونها من اليورانيوم المخصب ودرجة التخصيب، في حال عدم تخفيف العقوبات التي تخنق اقتصادها.