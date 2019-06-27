بتكوين تهبط 12% منهية موجة ارتفاع

بتكوين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:00 27/06/2019 حدث بتاريخ: 14:01 27/06/2019

نزل سعر عملة بتكوين 12 بالمئة اليوم الخميس إلى نحو 11 ألفا و383 دولارا، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 18 شهرا عند نحو 14 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفعت قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم منذ أبريل نيسان وصعدت ما يزيد على 260 بالمئة، لكنها تظل منخفضة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 20 ألف دولار الذي بلغته في ديسمبر كانون الأول 2017.

ويقول المحللون إن إعلان فيسبوك عن طرح عملتها المشفرة الخاصة ليبرا أنعش الاهتمام بالعملات الرقمية، كما دفع سعي المستثمرين وراء الملاذ الآمن سعر بتكوين للصعود.