الدولار يقلص مكاسبه أمام الين بعد إعلان ترامب عن عقوبات جديدة على #إيران

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:33 24/06/2019 حدث بتاريخ: 20:34 24/06/2019

قلص الدولار مكاسبه مقابل الين اليوم الاثنين بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

وفي الساعة 16:08 بتوقيت جرينتش، كانت العملة الأمريكية مرتفعة 0.08 بالمئة عند 107.39 ين. ويوم الجمعة، لامس الدولار أدنى مستوياته منذ أوائل يناير كانون الثاني أمام العملة اليابانية، التي تعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين في أوقات القلاقل الجيوسياسية.