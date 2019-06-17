الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار والأنظار على اجتماع مجلس الاحتياطي

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:44 17/06/2019 حدث بتاريخ: 10:44 17/06/2019

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الاثنين بعدما نزلت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الاسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1338.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل نيسان 2018 عند 1358.04 دولار يوم الجمعة.

ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1343.90 دولار للأوقية.

وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 يونيو حزيران إلى 21.7 بالمئة من 28.3 بالمئة يوم الخميس، في أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، بحسب مجموعة سي.إم.إي.

وقال محللون إن قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب، إذ يقبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو أيار، وجرى تعديل مبيعات الشهر السابق ارتفاعا، وهو ما يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني.

ويبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس "التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عامل داعم لسوق الذهب، ومن المرجح أن يقود عدم تسوية الخلاف التجاري وأي تصعيد في هذا الشأن إلى زيادة الطلب على الذهب".

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمشة إلى 801.77 دولار.

وفقد البلاديوم 0.7 بالمئة ليصل إلي 1455.20 دولار للأوقية.