الاكوادور تؤكد أنها تمتلك ثاني أكبر منجم للذهب في العالم

عامل في منجم للذهب بالقرب من نامبيخا التي تبعد 460 كلم عن العاصمة الاكوادورية كيتو في 28 فبراير 2008

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:15 15/06/2019 حدث بتاريخ: 16:06 15/06/2019

أكد نائب وزير المناجم الإكوادوري فرناندو بنالكازار الجمعة أن بلاده تمتلك "على الأرجح" ثاني منجم للذهب في العالم بالقرب من العاصمة كيتو وسيبدأ استثماره حوالى العام 2024.

وقال بنالكازار لشبكة "أونو" إنه "عندما يبدأ هذا المنجم بالإنتاج هنا في الإكوادور على بعد تسعين كيلومترا عن كيتو، سيكون لدينا ثالث إنتاج من الذهب في العالم. ومن حيث الاحتياطات أنه ثاني أكبر منجم في العالم على الأرجح".

وسيبدأ تجهيز المنجم الواقع تحت الأرض في إقليم إيمبابورا في 2021 وسيبدأ استغلاله بعد ثلاثة أعوام على ذلك، لمدة تقدر حاليا بحوالى 66 عاما.

وأوضح نائب وزير المناجم أن احتياطات الذهب في هذا المشروع قدرت ب25 مليون أونصة، والنحاس ب11 مليون طن. وتابع أن احتياطي الفضة "كبير جدا" أيضا ويمكن أن يكون من الأوائل في العالم.

وأكبر منجم للذهب في العالم هو "غراسبرغ" في إندونيسيا وتقوم باستثماره المجموعة الأميركية "فريبورت-ماكموران".

وكانت الاكوادور عهدت بمشروع منجم الذهب "كاسكابيل" للمجموعة الاسترالية "سولغولد". وفي السنوات ال25 الأولى يفترض ان ينتج المنجم كل سنة 1,4 مليون أونصة من الفضة و438 ألف أونصة من الذهب و207 آلاف طن من النحاس، حسب السلطات الإكوادورية.

لكن مشروع "كاسكابيل" يصطدم بمعارضة سكان المنطقة.

وتطالب منظمات بإجراء استفتاء بشأنه كما حدث في آذار/مارس الماضي عند أدى تصويت إلى توقف مشروع منجمي للمجموعة الكندية "اي ان في ميتالز" في جنوب البلاد.