وزارة: السعودية تدعو لاستجابة سريعة لتهديد إمدادات الطاقة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:35 15/06/2019 حدث بتاريخ: 16:01 15/06/2019

ذكرت وزارة الطاقة السعودية في تغريدة أن السعودية قالت يوم السبت إنه لا بد من استجابة سريعة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار السوق وثقة المستهلكين وذلك بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان.

ونقلت عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله ”لابد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسية“.