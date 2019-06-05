مصممو تطبيقات يقدّمون شكوى ضدّ "آبل" بشأن إدارة متجر "آب ستور"

صورة أرشيفية لعلامة آبل

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:01 05/06/2019 حدث بتاريخ: 13:07 05/06/2019

تقدّم مصممو تطبيقات محمولة بشكوى ضدّ "آبل" الثلاثاء، متهمين إياها بممارسات مُخلّة بالمنافسة في إدارتها لمتجرها الإلكتروني "آب ستور"، بحسب محاميهم.

ويشتكي هؤلاء في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الفدرالية في سان خوسيه في كاليفورنيا خصوصا من "وجود متجر واحد فقط للتطبيقات المحمولة لأجهزة الماركة"، ما يتيح للشركة "استغلال موقعها المهيمن على السوق"، بحسب مكتب محاماة "هاغنز برمان".

وهذه الممارسات تنتهك في نظرهم القوانين الفدرالية وتلك المرعية الإجراء في كاليفورنيا بشأن المنافسة المشروعة.

ويطالب مطورو التطبيقات في هذه الشكوى بإقامة دعوى جماعية في هذا الصدد باسم مصممين آخرين "هم في الوضع عينه"، بهدف "إلزام آبل وضع حدّ لاحتكارها التعسفي وإفساح المجال للمنافسة في توزيع التطبيقات" المتماشية مع أجهزة المجموعة، بالإضافة إلى تعويض على المطورين.

وتنفي "آبل" قيامها بأي ممارسات احتكارية، لافتة إلى أنه في وسع مطوري التطبيقات طرح منتجاتهم عبر متاجر إلكترونية أخرى، على رأسها "بلاي ستور" من "غوغل".

وهي تذكّر بأن 85 % من التطبيقات المعروضة على "آب ستور" مجانية.

وتفرض "آبل" إتاوات نسبتها 30 % على التطبيقات المدفوعة، فضلا عن صفقات الشراء المدمجة بالتطبيقات، بحسب مكتب "هاغنز برمان" الذي أشار في بيان إلى أن الشركة تطالب المطوّرين بـ 99 دولارا سنويا لتوزيع تطبيقاتهم عبر متجرها.

وفي أيار/مايو، أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لأصحاب هواتف "آي فون" مقاضاة "آبل" على طريقة إدارتها متجر "آب ستور".