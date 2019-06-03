أسعار النفط ترتفع مع توقف الانخفاضات بفعل تطمينات سعودية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:03 03/06/2019 حدث بتاريخ: 15:03 03/06/2019

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أدت تطمينات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم للخام، لتوقف الخسائر الثقيلة التي مُنيت بها الأسعار الأسبوع الماضي في الوقت الذي أججت فيه الحروب التجارية الأمريكية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأشارت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أن المنظمة وروسيا ستواصلان إدارة إمدادات الخام العالمية لتجنب وجود فائض.

ونقلت صحيفة عرب نيوز المملوكة للسعودية عن وزير الطاقة في المملكة خالد الفالح قوله "سنفعل ما هو ضروري للحفاظ على استقرار السوق بعد يونيو (حزيران). بالنسبة لي يعني هذا خفض المخزونات من مستوياتها الحالية المرتفعة".

وبحلول الساعة 10:26 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.48 دولار للبرميل مرتفعة 49 سنتا أو 0.79 بالمئة مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة. وانخفضت الأسعار ما يزيد عن ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، مع تسجيل مايو أيار لأسوأ خسارة شهرية في ستة أشهر.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أو 0.84 بالمئة.

وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى إنترفاكس إنرجي في لندن "تفضيل السعودية للاستمرار في التزام خفض إنتاج أوبك+، أو حتى تعميقه، قدم أيضا الدعم للأسعار".

وتابع "على الرغم من ذلك، فإن تصاعد الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك سيكبح مكاسب الأسعار في الفترة التي تسبق اجتماع أوبك+".

ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في أواخر يونيو حزيران.