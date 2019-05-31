الذهب يقفز لأعلى مستوى في 7 أسابيع بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:46 31/05/2019 حدث بتاريخ: 23:58 31/05/2019

قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع وسجلت أول مكسب شهري في أربعة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء أدوات الاستثمار الآمن بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وهو ما أجج المخاوف من تباطؤ عالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1305.17 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الحادي عشر من أبريل نيسان عند 1306.64 دولار.

وينهي المعدن النفيس الأسبوع على مكاسب قدرها 1.6%، في حين صعد حوالي 1.7% على مدار الشهر.

وقفزت العقود الأمريكية للذهب 1.9% لتسجل عند التسوية 1311.1 دولار للأوقية.

ولقي الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية في جلسة اليوم، رغم أن سجل رابع شهر من المكاسب، ومن توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت مؤخرا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم أكبر خسارة يومية منذ الخامس عشر من مايو أيار مع هبوطه 3.3% إلى 1322.50 دولار للأوقية، ولينهي الشهر على انخفاض بأكثر من 4%.

وارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.56 دولار للأوقية لكنها سجلت رابع خسارة شهرية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.3% إلى 789 دولارا للاوقية ومنهيا الشهر على هبوط قدره 10% في أكبر خسارة شهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015.