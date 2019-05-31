الصين تعلن عن قائمة سوداء للشركات الأجنبية "غير الموثوق بها"

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:39 31/05/2019 حدث بتاريخ: 15:54 31/05/2019

أعلنت الصين الجمعة أنها ستضع قائمة سوداء للأفراد والشركات الأجنبية "غير الموثوق بها" في تصعيد جديد في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة جاو فينغ إن "سيتم إدراج الشركات الأجنبية والمنظمات والأفراد، الذين لا يمتثلون لقواعد السوق وينحرفون عن روح الاتفاق ويفرضون حظرا ويتوقفون عن تقديم الإمدادات للشركات الصينية لأغراض غير تجارية ويضرّون بشكل كبير بالحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية، على قائمة +للكيانات غير الموثوق بها+".