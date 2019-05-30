بريطانيا: شركة اتصالات تطلق خدمة الجيل الخامس "جي5" لأول مرة بالبلاد

مشهد عام لأحد فروع شركة "إي إي" البريطانية للاتصالات في وسط لندن بتاريخ 5 فبراير 2015

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 3:02 31/05/2019 حدث بتاريخ: 0:51 31/05/2019

أطلقت "إي إي" التابعة لمجموعة الاتصالات البريطانية العملاقة "بي تي" خدمة الجيل الخامس (5جي) للاتصالات في ست مدن رئيسية، وهي بلفاست وبرمنغهام وكارديف وأدنبره ولندن ومانشستر بينما ستضاف مدن جديدة إلى القائمة لاحقا، وفق ما أفادت في بيان.

وأصبحت الشركة البريطانية بذلك، الأولى في البلاد، التي تطلق شبكة إنترنت الجيل الخامس الفائقة السرعة من دون بيع هواتف مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة المثيرة للجدل. لكن المجموعة الصينية المثيرة للجدل، لا تزال توفر معدات للبنية التحتية لشبكة إنترنت الجيل الخامس لشركة "إي إي".

وتواجه "هواوي" رفضا في أوساط بعض الأسواق الغربية على خلفية المخاوف من إمكان تجسس بكين على الاتصالات. وتنفي الشركة الصينية الاتهامات الموجهة إليها.

وتتيح شبكات اتصالات الجيل الخامس المتطورة إمكان نقل البيانات بشكل شبه فوري، ما يعني أنها ستتحول إلى عصب الاقتصاد الأوروبي في قطاعات إستراتيجية على غرار الطاقة والنقل والصيرفة والرعاية الصحية.