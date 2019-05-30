برنت يهبط بفعل مخاوف حرب التجارة رغم دعم من شح المعروض

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:35 30/05/2019 حدث بتاريخ: 14:59 30/05/2019

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس حيث طغى شح المعروض في سوق الخام وتنامي التوترات السياسية في الشرق الأوسط على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 10:44 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.86 دولار للبرميل، منخفضة 59 سنتا أو 0.9 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 58.93 دولار للبرميل، إذ تلقت الدعم من توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية.

وقالت برنشتاين إنرجي في مذكرة اليوم "تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل تهديدا لأسواق النفط".

وصعد دبلوماسي صيني كبير الحرب الكلامية ضد الولايات المتحدة اليوم عبر وصف أفعال واشنطن بما قال إنه "إرهاب اقتصادي مكشوف".

وقالت برنشتاين إنه في ظل "تصور حدوث حرب تجارية شاملة" فإن الطلب العالمي على النفط سينمو 0.7 بالمئة هذا العام مقارنة مع 2018، بما يقل عن نصف التقييمات الحالية تقريبا.

وبسبب ضعف الطلب، قالت برنشتاين إن أي صعود في أسواق النفط سيظل محدودا على الرغم من الشح النسبي للإمدادات.

وتتلقى أسعار الخام الدعم في الأشهر الأخيرة من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار وكذلك تراجع إمدادات إيران.

وانخفضت صادرات نفط إيران في مايو أيار لأقل من نصف مستويات أبريل نيسان إلى نحو 400 ألف برميل يوميا بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران. وإيران بحاجة لتصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا من الخام لتحقيق ميزانية بلا عجز.