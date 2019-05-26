وزير الطاقة: الجزائر ستمنع توتال من شراء أصول أناداركو بتروليوم في البلاد

شعار شركة توتال الفرنسية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 3:05 27/05/2019 حدث بتاريخ: 0:58 27/05/2019

أبلغ وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الصحفيين على هامش مؤتمر يوم الأحد أن بلاده ستمنع شركة توتال من الاستحواذ على أصول شركة أناداركو بتروليوم في الجزائر.

وكانت أوكسيدنتال بتروليوم وافقت على بيع أصول أناداركو في الجزائر وغانا وموزامبيق وجنوب أفريقيا إلى توتال مقابل 8.8 مليار دولار إذا نجحت الشركة النفطية الأمريكية في تنفيذ خطتها للاستحواذ على أناداركو.

وقال عرقاب ”وزارتنا تواصلت مع أناداركو للحصول على توضيحات بشأن هذه المعلومات لكن لم يصلنا رد حتى الآن“.

وأضاف ”هذا يعني أنه لا يوجد عقد بين توتال وأناداركو... لدينا علاقات جيدة مع أناداركو وسنفعل قصارى جهدنا للحفاظ على مصالح الجزائر بما في ذلك حق الشفعة لعرقلة البيع“.

وتمثل أصول أناداركو في الجزائر نحو 260 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد عن 25 في المئة من إنتاج البلاد من الخام الذي يقدر بنحو مليون برميل يوميا.