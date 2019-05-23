النفط يغلق منخفضا 5% ويتجه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي في 2019

صورة أرشيفية لمضخة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:35 23/05/2019 حدث بتاريخ: 23:53 23/05/2019

هبطت أسعار النفط يوم الخميس حوالي 5% مع تضرر توقعات الطلب على الخام من التوترات التجارية، دافعة الخامين القياسيين لتسجيل أكبر هبوط ليوم واحد وأكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر.

واتخذ النفط مسارا نزوليا مع الأسواق العالمية الأخرى بينما تنامت المخاوف من أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يتحول سريعا إلى حرب باردة في التكنولوجيا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي حين أن الحرب التجارية هى الغمامة الرئيسية التي تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي وتوقعات الطلب، فإن المتعاملين بالأسواق يشيرون أيضا إلى بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة وزيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 3.23 دولار، أو 4.6%، لتبلغ عند التسوية 67.76 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.51 دولار، 5.7%، لتسجل عند التسوية 57.91 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة لامس الخام الأمريكي 57.33 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ الثالث عشر من مارس آذار.

وهذا هو ثاني يوم على التوالي من الانخفاضات للخامين القياسيين. وهبطت عقود الخام الأمريكي 2.5% في جلسة الأربعاء بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2017.

كما أظهرت مؤشرات لقوة الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان نموا أقل متانة مما كان متوقعا.