الدولار يرتفع مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:09 21/05/2019 حدث بتاريخ: 12:09 21/05/2019

أدت مؤشرات تفيد تأثر آسيا جراء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لإقبال بعض المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي باعتباره ملاذا آمنا اليوم الثلاثاء.

وأثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة وتايلاند على غير المتوقع مخاوف بأن الاقتصادات الكبرى في آسيا ستضرر جراء التوترات التجارية العالمية.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) فيليب لوي اليوم الثلاثاء إن البنك سيبحث خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات في يونيو حزيران ما دفع الدولار الأسترالي للهبوط 0.5 بالمئة إلى 0.6873 دولار أمريكي.

وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين ونصف أسبوع مقابل سلة من ست عملات رئيسية مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 98.11 في التعاملات المبكرة في أوروبا.

وعلى النقيض منه سجل اليورو، الذي يمثل جزءا كبيرا من هذه السلة، أقل مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 1.1144 دولار.

ونزل الجنيه الاسترليني عن 1.27 دولار لأول مرة منذ منتصف يناير كانون الثاني قبل اجتماع الحكومة البريطانية والذي يناقش الوزراء خلاله إجراء اقتراع في البرلمان علي خيارات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.