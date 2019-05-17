ترامب: واشنطن تقرر إلغاء الرسوم على الصلب والالمنيوم مع كندا والمكسيك

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:34 17/05/2019 حدث بتاريخ: 23:35 17/05/2019

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والالمنيوم من كندا والمكسيك، ما يشكل خطوة تسهل المصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وقال ترامب "توصلنا للتو الى اتفاق مع كندا والمكسيك وسنبيع سلعنا في هذين البلدين من دون فرض رسوم أو رسوم باهظة".

وقبيل ذلك، اعلن بيان مشترك للولايات المتحدة وكندا التوصل الى اتفاق لالغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن قبل نحو عام.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة إن اتفاق واشنطن وأوتاوا على الغاء الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم الكندي يشكل "خطوة كبيرة" نحو المصادقة "في الأسابيع المقبلة" على اتفاق التجارة الحرة الجديد في اميركا الشمالية.

واضاف في مؤتمر صحافي عقده في هاملتون (اونتاريو) أن "هذه الرسوم على الصلب والألمنيوم كانت أكبر عائق أمام المصادقة على الاتفاق الجديد بالنسبة لنا وللولايات المتحدة. من المؤكد أننا اتخذنا خطوة كبيرة للأمام" نحو هذه المصادقة التي قد تحصل "في الأسابيع المقبلة".

وكانت واشنطن واوتاوا ومكسيكو توصلت الى اتفاق جديد للتجارة الحرة في 30 ايلول/سبتمبر بعد مفاوضات شاقة استمرت 13 شهرا. ثم وقعته الدول الثلاث في 30 تشرين الثاني/نوفمبر لكنه لا يزال يتطلب مصادقتها.