النفط يرتفع للجلسة الثالثة بفعل توترات الشرق الأوسط

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:18 16/05/2019 حدث بتاريخ: 11:18 16/05/2019

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي طغت فيه مخاوف الإمدادات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولار للبرميل مرتفعة 41 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وأغلق برنت مرتفعا 0.7 بالمئة أمس الأربعاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.40 دولار للبرميل مرتفعة 38 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 0.4 بالمئة في الجلسة الماضية.

ويقول محللون إن النفط يتلقى الدعم من خطر حدوث صراع في الشرق الأوسط، بعد أن نقلت طائرات هليكوبتر موظفين أمريكيين من السفارة الأمريكية في بغداد أمس الأربعاء في إجراء أثارته على ما يبدو مخاوف بشأن التهديدات المتصورة من إيران.

ويساعد ارتفاع المخزونات الأمريكية الذي تم الإعلان عنه أثناء الليل في كبح الأسعار، وكذلك تفعل الضبابية بشأن ما إذا كانت أوبك ومنتجون آخرون سيُبقون على تخفيضات الإنتاج للنصف الثاني من العام. ودعمت تخفيضات الإنتاج الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على خامها سيفوق المتوقع هذا العام.

وقال بنجامين لو محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة لرويترز عبر البريد الإلكتروني "على الرغم من أن الاضطرابات على جانب المعروض تظل داعمة لأسعار النفط، فإن أوبك لم تصدر بعد تصريحات تحوي إشارات بشأن خطط الإمدادات".

ويُعمق فاقد الإمدادات من إيران وفنزويلا عضوي أوبك، واللتين تخضعان حاليا لعقوبات الأمريكية، أثر قيود الإنتاج التي تقودها أوبك.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2017، لتزيد 5.4 مليون برميل مما فاجأ المحللين، الذين توقعوا هبوط المخزونات 800 ألف برميل.