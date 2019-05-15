ارتفاع أسعار النفط رغم زيادة المخزون الأمريكي

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 1:03 16/05/2019 حدث بتاريخ: 2:11 16/05/2019

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة، مع استيعاب المتعاملين الزيادة في مخزون النفط الأمريكي وضعف مبيعات التجزئة والناتج الصناعي في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي ذلك فيما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ارتفاعا غير متوقع لمخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 10 أيار/مايو الحالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 24ر0 دولار إلى 02ر62 دولار للبرميل تسليم حزيران/يونيو المقبل. كان خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع أمس بمقدار 74ر0 دولار أي بنسبة 2ر1% إلى 78ر61 دولار للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة اليوم أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 4ر5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 800 ألف برميل.

في الوقت نفسه، تراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1ر1 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون الديزل بمقدار 84 ألف برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس زيادة مخزون الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6ر8 مليون برميل يوميا.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجع إنتاج دول المنظمة إلى 03ر30 مليون برميل يوميا خلال نيسان/أبريل الماضي، بانخفاض قدره 550 ألف برميل يوميا عن متوسط الإنتاج في آذار/مارس الماضي.