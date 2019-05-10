الحكومة الأمريكية تحقق فائضا في الميزانية قدره 160 مليار دولار في أبريل

وزارة الخزانة الأمريكية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:04 10/05/2019 حدث بتاريخ: 22:23 10/05/2019

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية بلغ 160 مليار دولار في أبريل نيسان.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا فائضا قدره 165 مليار دولار. وفي أبريل نيسان 2018 بلغ الفائض 214 مليار دولار.

وقالت الخزانة إن الانفاق الاتحادي الشهر الماضي بلغ 375 مليار دولار بزيادة قدرها 27 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 5 بالمئة إلى 536 مليار دولار.

وأضافت أن الإيرادات والمصروفات كلتيهما سجلتا مستوى قياسيا مرتفعا.

وبلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 531 مليار دولار مقارنة مع 385 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة. وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر تشرين الأول.