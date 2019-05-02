اوبك مصممة على تجنب أزمة طاقة عالمية"

اوبك

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:41 02/05/2019 حدث بتاريخ: 15:41 02/05/2019

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد باركيندو الخميس في طهران أن أوبك مصممة على تفادي "أزمة طاقة عالمية".

وصرح للصحافيين على هامش معرض لصناعات القطاع النفطي "كمنظمة سنركز على هدفنا تفادي أي أزمة نفطية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي".

وقال ردا على سؤال حول العرض العالمي للنفط إن أوبك تعتزم المضي في هذا النهج "رغم المشاكل الحالية لدى العديد من أعضائها".

وأضاف "بعض هذه الدول تخضع حاليا لعقوبات أحادية" الجانب، مشيراً إلى إيران، و"بلد عضو يحارب يوما بعد يوم لتجنب حرب شاملة" على أراضيه، في إشارة إلى ليبيا، وبلد آخر "في مرحلة انتقالية مع كل العواقب التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التحدي" مشيرا إلى فنزويلا.

وقال إن "أوبك مصممة على أن تبقى موحدة" و"هدفنا هو عدم الوقوع مجددا في الفوضى" كما حصل في الماضي.

وإيران الدولة العضو المؤسسة لأوبك تنتقد بانتظام بعض دول المنظمة لاتباع السياسة الأميركية ولعدم تضامنها مع أعضاء الكارتل.

والأربعاء انتقد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة بعض "دول الجوار" متهما إياها ب"إحداث انقسامات" داخل أوبك حتى على حساب "تفكيك" الكارتل.

وملمحا إلى العراق والسعودية، انتقد الوزير الإيراني تصريحات أكد فيها البلدان أنهما قادران على زيادة انتاجهما للتعويض عن تراجع محتمل للعرض الإيراني.

وفي 22 نيسان/أبريل كثفت الولايات المتحدة حملتها لممارسة "ضغوط قصوى" على الجمهورية الإسلامية ووضعت حدا للاستثناءات التي كانت تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون مخالفة العقوبات الاقتصادية الأميركية.

وساهمت مخاوف من تراجع العرض النفطي الناجم عن هذا الاجراء والوضع المتوتر في فنزويلا، في رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية.