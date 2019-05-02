أسعار النفط تتراجع مع تسجيل الإنتاج الأمريكي مستوى قياسيا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:04 02/05/2019 حدث بتاريخ: 12:16 02/05/2019

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس تحت وطأة إنتاج قياسي من الخام الأمريكي مما أفضى إلى تنام في المخزونات.

لكن أسواق النفط ظلت يشوبها التوتر مع انقضاء الإعفاءات المنوحة من العقوبات الأمريكية على إيران وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا واستمرار خفض معروض أوبك.

وفي الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.33 دولار للبرميل.

وقال بنك ايه.ان.زد اليوم "أسعار النفط الخام تراجعت تراجعا حادا مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2017."

وأضاف "يأتي ذلك مع دخول المصافي الأمريكية موسم صيانة الربيع، مما يؤجج المخاوف من أن الطلب على النفط الخام سيكون ضعيفا وأن المخزونات ستواصل الارتفاع."