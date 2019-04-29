فلاي دبي قد تشتري طائرات ايرباص إذا طال وقف تشغيل بوينج ماكس

طائرة بوينج 737 ماكس تابعة شركة فلاي دبي للطيران في منشأة بواشنطن يوم 11 مارس 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:12 29/04/2019 حدث بتاريخ: 18:12 29/04/2019

قال رئيس مجلس إدارة فلاي دبي يوم الاثنين إن الشركة قد تطلب طائرات إيرباص ايه320 كبديل للطائرة بوينج 737 ماكس مطالبا شركة صناعة الطائرات الأمريكية بتحسين الاتصال مع العملاء.

وحُظر تحليق الطائرة 737 ماكس بعد تحطم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس آذار وأخرى لشركة ليون اير في أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

تُشغل فلاي دبي في الوقت الحالي أسطولا من طائرات بوينج 737 فقط وهي من أكبر مشغلي الطائرة ماكس إذ طلبت 250 طائرة من الطراز الجديد نحيف البدن.

واضطرت فلاي دبي لمنع طائراتها الأربع عشرة من الفئة ماكس عن التحليق وهي تشكل نحو عشرة بالمئة من الأسطول، وألغت ما يصل إلى 15 رحلة يوميا.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الشركة للصحفيين على هامش معرض في دبي ”منحني ذلك خيارا للتحدث إلى إيرباص“.

وتابع ”يجب أن تدركوا أنه لا يوجد موعد محدد لعودة هذه الطائرة (ماكس) للتحليق“.