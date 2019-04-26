ترامب يؤكد أنّه طلب من "اوبك" العمل على خفض الأسعار

منظمة الدول المصدّرة للنفط "اوبك"

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:37 26/04/2019 حدث بتاريخ: 21:37 26/04/2019

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّه دعا منظمة الدول المصدّرة للنفط "اوبك" إلى العمل على خفض الأسعار.

وقال ترامب أمام الصحافيين "أسعار الوقود تتراجع. اتصلت بالمنظمة وقلت لهم +عليكم خفض الاسعار+".

رغم ذلك كان سعر الوقود المباع الجمعة أعلى مما كان عليه قبل أيام. وبحسب أرقام الرابطة الوطنية لنوادي السيارات، فإنّ غالون النفط (نحو 3,8 ليتر) يباع في الولايات المتحدة ب2,883 دولار في مقابل 2,887 دولار قبل اسبوع و2,648 دولار قبل شهر.

وليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس الأميركي المنظمة إلى زيادة الانتاج بغية خفض الأسعار.

ولم يوضح ترامب الجمعة ما إذا كان اتصل مباشرة بمسؤول في المنظمة،مقرها فيينا،أم أنه كان يشير إلى دول مثل السعودية.