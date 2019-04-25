أرباح فيسبوك تفوق التوقعات والشركة تجنب 3 مليارات دولار لعقوبات بشأن الخصوصية

فيسبوك

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:13 25/04/2019 حدث بتاريخ: 13:27 25/04/2019

تفوقت فيسبوك على تقديرات وول ستريت لأرباحها في الربع الأول من العام وجنبت ثلاثة مليارات دولار لتغطية تسوية مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، مما يهدئ مخاوف المستثمرين القلقين بشأن نتيجة تحقيق اتحادي امتد لأشهر.

وخفضت مخصصات التسوية، التي حددتها فيسبوك عند ثلاثة مليارات دولار لكنها قالت إنها قد ترتفع إلى خمسة مليارات دولار، صافي ربح الشركة في الربع الأول إلى 2.43 مليار دولار بما يعادل 85 سنتا للسهم.

وباستبعاد مبلغ التسوية، تكون فيسبوك قد ربحت 1.89 دولار للسهم، ارتفاعا من 1.69 دولار في ربع السنة المقابل قبل عام متفوقة على متوسط التقديرات البالغ 1.63 دولار للسهم وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.

وزاد إجمالي الإيرادات في الربع الأول 26 بالمئة إلى 15.1 مليار دولار من 12 مليار دولار قبل عام، ليتجاوز مجددا متوسط تقديرات المحللين البالغ 15 مليار دولار.

وارتفع عدد المستخدمين لتطبيق فيسبوك الرئيسي على أساس يومي وشهري ثمانية بالمئة على أساس سنوي، إلى 2.4 مليار و1.6 مليار على الترتيب، بما يتماشى مع التوقعات.

وبلغ إجمالي النفقات في الربع الأول 11.8 مليار دولار، بما في ذلك مخصص التسوية، مرتفعا 80 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام مع تعيين الشركة لمديري محتوى واستثمارها في ضوابط جديدة لتعزيز أمن شبكاتها الاجتماعية.