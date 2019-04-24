بنك "جيه.بي مورجان" يرقي رقما قياسيا من النساء إلى مناصب إدارية

بنك "جيه.بي مورجان"

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:38 24/04/2019 حدث بتاريخ: 20:38 24/04/2019

قال مصدر مطلع إن بنك "جيه.بي مورجان تشيس" الأمريكي قرر ترقية 117 مسؤولا إلى مناصب عليا في هيكله الإداري، مضيفا أن حوالي 26% من المسؤولين الذين تمت ترقيتهم ، هم من النساء، وهو رقم قياسي بالنسبة للبنك العملاق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المديرين يمثلون حوالي 3% من إجمالي عدد العاملين في الهيكل الإداري، وقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك الاستثمار الأمريكي.

يذكر أن "جيه.بي مورجان تشيس" هو سادس أكبر بنك استثمار في العالم وفقا لتصنيف مؤسسة "إس أند بي" للتصنيف الائتماني حيث وصل إجمالي قيمة الأصول التي يديرها البنك إلى 534ر2 تريليون دولار، في حين بلغت إيراداته حوالي 109 مليارات دولار خلال العام الماضي.