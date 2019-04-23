مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في مارس قرب أعلى مستوى في عام ونصف

لافتة للبيع على منزل في نيويورك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:40 23/04/2019 حدث بتاريخ: 19:41 23/04/2019

قفزت مبيعات المنازل الجديدة التي تسع أسرة واحدة في الولايات المتحدة في مارس آذار لأعلى مستوياتها في عام ونصف العام تقريبا، بدعم من انخفاض فائدة الرهون العقارية وأسعار المنازل.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 4.5 في المئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية قدرها 692 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017.

وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة للشهر الثالث على التوالي. وجرى تعديل مبيعات فبراير شباط بالخفض إلى 662 ألف وحدة، من قراءة سابقة بلغت 667 ألف وحدة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تهبط مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.7 في المئة من إجمالي مبيعات سوق الإسكان، 2.5 في المئة إلى 650 ألف وحدة في مارس آذار.

ويتم تحديد مبيعات المنازل الجديدة بناء على تصاريح البناء، وتميل إلى التقلب على أساس شهري. وزادت المبيعات ثلاثة في المئة عن العام السابق. وانخفض متوسط أسعار المنازل الجديدة 9.7 في المئة عن العام الماضي ليصل إلى 302 ألفا و700 دولار في مارس آذار مقارنة مع نفس الفترة قبل عام وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2017.