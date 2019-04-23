النفط يسجل ذرى 2019 بعد إنهاء أمريكا إعفاءات عقوبات إيران

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:49 23/04/2019 حدث بتاريخ: 11:06 23/04/2019

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019 اليوم الثلاثاء بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة في العقوبات الإيرانية بنهاية مايو أيار، لتضغط على المستوردين من أجل وقف الشراء من طهران.

ورغم خطوة واشنطن، قال المحللون إن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران نظرا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين.

وفي الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.58 دولار للبرميل، مرتفعة 0.7 بالمئة من أحدث إغلاق لها ومسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أقوى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 عند 65.10 دولار للبرميل، بزيادة 0.8 بالمئة عن تسويتها السابقة.

وطالبت الولايات المتحدة أمس الاثنين مشتري النفط الإيراني بوقف الواردات بحلول أول مايو أيار أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءات لستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين من إيران، ومعظمهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة.

وقبل إعادة فرض العقوبات العام الماضي، كانت إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن صادرات ابريل نيسان انكمشت إلى أقل من مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف.