بنك السودان المركزي يرفع سعر العملة إلى 45 جنيها للدولار

صورة أرشيفية لفئات من الجنيه السوداني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:44 21/04/2019 حدث بتاريخ: 20:46 21/04/2019

قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية إن بنك السودان المركزي رفع سعر العملة المحلية يوم الأحد إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

وذكر البنك أن هذا الإجراء يأتي ”تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية“، بحسب الوكالة.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة قالتا يوم الأحد إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار، من بينها وديعة قيمتها 500 مليون دولار بالبنك المركزي، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.