وكالة موديز ترفع تصنيف مصر مشيدة باصلاحات السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة رسمية الى دكار في 12 ابريل 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:32 18/04/2019 حدث بتاريخ: 18:32 18/04/2019

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس تصنيف الدين السيادي لمصر متوقعة آثارا ايجابية للاصلاحات التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورفعت الوكالة تصنيف مصر الى بي2 بعد ان كانت بي3 سابقا. ويعتبر ذلك تحسنا حتى ان بقي التصنيف ضمن فئة بي حيث ترى موديز ان الدين المصري يبقى في الصنف المضارب ومعرضا لمخاطر عالية.

وقالت الوكالة التي توقعت تسارعا في النمو بمصر "ان الاصلاحات الاقتصادية وفي الميزانية الجارية ستسهم في تحسن تدريجي لكن منتظم لمؤشرات الموازنة المصرية".

ويأتي اعلان موديز في وقت يشارك فيه الناخبون المصريون في استفتاء نهاية الاسبوع محسوم سلفا، بشأن تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويفتح التعديل أمام السيسي، المتهم من معارضيه ومنظمات غير حكومية بانتهاك حقوق الانسان، الباب أمام ولاية ثالثة تستمر حتىى 2030.

وأشارت الوكالة خصوصا الى الالغاء المعلن للدعم الحكومي لمعظم أنواع المحروقات.

وقالت ان ذلك "مع اصلاحات أخرى في الميزانية تمت في السنوات الاخيرة (..) سيتيح للحكومة الابقاء على فائض تجاري" في السنوات القادمة، مذكرة بان البلد خرج للتو من فترة عجز سنوي طويلة.