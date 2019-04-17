الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع تعزز الشهية للمخاطرة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:13 17/04/2019 حدث بتاريخ: 13:13 17/04/2019

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، لكن المعدن الأصفر ظل قرب أقل مستوى في أربعة أشهر بعد نشر بيانات صينية أفضل من التوقعات دعمت السهم الآسيوية وعززت الشهية للمخاطرة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1278.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:44 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل بما يصل إلى 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا 1272.70 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر كانون الأول.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلي 1281.20 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعدما أظهرت بيانات استقرار وتيرة النمو الاقتصادي في الصين في الربع الأول من العام عند 6.4 بالمئة متجاوزة التوقعات التي أشارت لنمو نسبته 6.3 بالمئة.

وانخفض المعدن الأصفر نحو خمسة بالمئة من ذروة فبراير شباط البالغة 1346.73 دولار للأوقية، ويجري تداوله أقل من المتوسط المتحرك في 50 يوما و100 يوم، ويقول محللون إن ذلك يشير لمزيد من الضعف.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 15.08 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 887.50 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1363.45 دولار للأوقية.