الذهب ينزل لأدنى مستوى في أسبوع مع تحسن الشهية للمخاطرة

صورة أرشيفية لسبائك ذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:28 15/04/2019 حدث بتاريخ: 19:28 15/04/2019

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الاثنين، مع تحسن الشهية للأصول عالية المخاطر بدعم آمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري حتى مع تراجع الدولار.

وبحلول الساعة 1502 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعا 0.2 بالمئة إلى 1287.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ الرابع من أبريل نيسان عند 1281.96 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1290.60 دولار للأوقية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم السبت إنه يأمل أن تكون واشنطن وبكين ”على مقربة من الجولة الأخيرة“ في المفاوضات الرامية لحل الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعززت معنويات المستثمرين بفضل مؤشرات على أن البلدين يتجهان صوب اتفاق لإنهاء النزاع المرير، الذي تخلله تبادل فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات وأثار اضطرابا في الأسواق المالية، وهو ما قوض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 881.61 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1362.60 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.92 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 26 ديسمبر كانون الأول عند 14.81 دولار للأوقية.