البطالة في تركيا ترتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات
أظهرت بيانات تم نشرها اليوم الاثنين ارتفاع معدل البطالة في تركيا في كانون ثان/يناير الماضي لأعلى مستوى في عشر سنوات.
ووفقا لبيانات صدرت عن هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، ونقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن البطالة ارتفعت بأكثر من المتوقع إلى 14.7% في كانون ثان/يناير الماضي مقابل 13.5% في الشهر السابق.
ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4.7 مليون شخص. بارتفاع ب1.26 مليون شخص عن كانون ثان/يناير من العام الماضي. كما وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى 26.7% .
ولفتت بلومبرج إلى أن حدة فقدان الوظائف تؤكد على التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا بعدما دخلت في ركودها الأول في عشر سنوات بعد انهيار العملة العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن البطالة تتجاوز العشرة في المئة في معظم البلديات التي كان يحكمها الحزب الحاكم وحلفاؤه القوميون وتمكنت المعارضة من الفوز فيها في الانتخابات الأخيرة.