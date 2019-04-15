البطالة في تركيا ترتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:31 15/04/2019 حدث بتاريخ: 13:40 15/04/2019

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم الاثنين ارتفاع معدل البطالة في تركيا في كانون ثان/يناير الماضي لأعلى مستوى في عشر سنوات.

ووفقا لبيانات صدرت عن هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، ونقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن البطالة ارتفعت بأكثر من المتوقع إلى 14.7% في كانون ثان/يناير الماضي مقابل 13.5% في الشهر السابق.

ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4.7 مليون شخص. بارتفاع ب1.26 مليون شخص عن كانون ثان/يناير من العام الماضي. كما وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى 26.7% .

ولفتت بلومبرج إلى أن حدة فقدان الوظائف تؤكد على التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا بعدما دخلت في ركودها الأول في عشر سنوات بعد انهيار العملة العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن البطالة تتجاوز العشرة في المئة في معظم البلديات التي كان يحكمها الحزب الحاكم وحلفاؤه القوميون وتمكنت المعارضة من الفوز فيها في الانتخابات الأخيرة.