النفط يتراجع مع التركيز على مستقبل الإمدادات

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:00 15/04/2019 حدث بتاريخ: 11:00 15/04/2019

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوياته في خمسة أشهر في الجلسة السابقة، مع توجه أنظار المستثمرين نحو إشارات متباينة للمعروض العالمي.

وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.44 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتا أو 0.2 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق، بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني عند 71.87 دولار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.63 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتا أو 0.4 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

وقال فيرندرا شوهان محلل النفط لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة "أتوقع أن يتم تداول النفط داخل نطاق ضيق نسبيا حول 70 دولارا في الوقت الراهن"، لافتا إلى إشارات متباينة من الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول مستقبل الإمدادات.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها في يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن مواصلة كبح الإمدادات. وتخفض أوبك وروسيا وحلفاء آخرون الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني ولمدة ستة أشهر.