الذهب ينزل عن مستوى 1300 دولار مع صعود الدولار بعد بيانات أمريكية قوية

صورة أرشيفية لسبائك ذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:18 11/04/2019 حدث بتاريخ: 21:20 11/04/2019

هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد في المئة أثناء التعاملات يوم الخميس متراجعة عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وهو ما قلص بريق المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.

وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1295.58 دولار للأوقية (الأونصة) منخفضا 0.93 بالمئة بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1294.52 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة 1299 دولارا للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، في أعقاب تقارير بأن أسعار المنتجين في أمريكا سجلت في مارس آذار أكبر زيادة في خمسة أشهر وبعد أن هبطت الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 1969.