النفط يقفز أكثر من 1% بدعم من هبوط حاد في مخزونات البنزين في أمريكا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:59 10/04/2019 حدث بتاريخ: 21:29 10/04/2019

قفزت أسعار النفط أكثر من 1 بالمئة أثناء التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أمريكية هبوطا حادا في مخزونات البنزين ألقى بظلاله على ارتفاع مخزونات الخام إلى أعلى مستوى في 17 شهرا.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.12 دولار، أو 1.5 في المئة، إلى 71.73 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 64.66 دولار للبرميل قرب أقوى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام قفزت سبعة ملايين برميل الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.3 مليون برميل. لكن مخزونات البنزين هبطت 7.7 مليون برميل أو أكثر من ثلاثة أضعاف توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من عقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران وفنزويلا وتخفيضات في الأمدادات من دول أوبك وحلفاء للمنظمة من بينهم روسيا.