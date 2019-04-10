الحريري يعلن عن ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:49 10/04/2019 حدث بتاريخ: 18:49 10/04/2019

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، عن ضرورة اتخاذ قرارات صعبة في موضوع الموازنة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتحقيق نمو.

جاءت تصريحات الحريري بعد انتهاء الجلسة العامة للأسئلة والأجوبة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لمساءلة الحكومة.

وقال الرئيس الحريري "أعمل مع معظم الأطراف السياسية من أجل أن يكون هناك إجماع كامل على الموازنة".

ودعا الحريري إلى عدم الخوف " لأننا سنقوم بإجراءات تنقذ البلد من أي مشكل اقتصادي، ويجب أن نوقف المزايدات... ونرى مصلحة البلد المالية والاقتصادية، وكيف سنحقق نمواً في الاقتصاد وأن نقوم بإجراءات ليست كبيرة ، ولكن قاسية قليلاً، نتحملها سنة أو سنتين ثم تعود الأمور كما كانت".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.