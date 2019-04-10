أوبك تعلن تراجع إنتاج النفط الفنزويلي والسعودي

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:13 10/04/2019 حدث بتاريخ: 18:13 10/04/2019

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء أن إنتاجها انخفض بشكل كبير الشهر الماضي نتيجة الخفض الكبير في الإنتاج في كل من فنزويلا والسعودية.

وانخفض إجمالي إنتاج المنظمة بـ534 ألف برميل في اليوم في آذار/مارس، وفق ما أفادت أوبك في تقرير نقلا عن مصادر ثانوية.

ويذكر أن أوبك لا تصدر بيانات خاصة بها بشأن إنتاجها.

وانخفض إنتاج فنزويلا، التي تشهد اضطرابات سياسية وعقوبات وانقطاع متكرر للكهرباء، بـ289 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق.

وكانت فنزويلا تضخ أكثر من مليون برميل في اليوم بداية العام بينما بلغت طاقتها الانتاجية نحو مليوني برميل في اليوم عام 2017.

وأما إنتاج السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، فانخفض بنحو 324 ألف برميل في اليوم، وفق ما نقل التقرير عن مصادر في أوبك.

ويرجع محللون ذلك إلى عزم المملكة على دعم أسعار النفط تماشيا مع الاتفاق على خفض الإنتاج الذي أبرمته دول أوبك مع روسيا، غير المنضوية في المنظمة، والذي تنقضي مدته في حزيران/يونيو.

ويبدو أن هذه الجهود تؤتى ثمارها، إذ ارتفعت أسعار النفط بأسرع وتيرة لها منذ 14 عاما خلال الربع الأول من العام.

والأربعاء، تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، معيار الانتاج الأميركي، عند 64,42 دولارا بينما تم تداول نظيرتها الأوروبية لخام برنت عند 70,95 دولارا.