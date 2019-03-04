نوفاك: روسيا ستسرع وتيرة خفض إنتاج النفط هذا الشهر

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:34 04/03/2019 حدث بتاريخ: 18:34 04/03/2019

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تخطط لتسريع وتيرة خفض إنتاج النفط الشهر الجاري، وإن بحلول نهاية الشهر سيصل إجمالي حجم الخفض في إنتاج الخام إلى 228 ألف برميل يوميا دون مستوى أكتوبر تشرين الأول.

وأبلغ نوفاك الصحفيين يوم الاثنين قائلا ”تقديراتنا أن نسبة الالتزام ستزيد في مارس (عن الشهور السابقة)“.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار منتجي النفط خارجها بقيادة روسيا اتفقوا على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من يناير كانون الثاني لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار النفط الضعيفة.