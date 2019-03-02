تأكيد حكم بتغريم ثلاث شركات تبغ مليارات الدولارات في كيبيك

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:16 02/03/2019 حدث بتاريخ: 15:16 02/03/2019

أكدت محكمة الاستئناف في كيبيك الجمعة حكما "تاريخيا" في حق ثلاثة مصنعين للسجائر بدفع تعويضات تفوق قيمتها 15 مليار دولار كندي لعشرات الآلاف من ضحايا التبغ في المقاطعة الكندية.

وأمام الشركات الثلاث المتعددة الجنسيات المدانة وهي "بريتش أميريكن توباكو" و"روثمانز بنسون أند هدجز" و"جابان توباكو إنترناشونال"، مهلة شهر للطعن بالحكم أمام المحكمة العليا الكندية.

وفي حكم وصف بالتاريخي في مرحلة البداية في حزيران/يونيو 2015، حكمت المحكمة العليا في كيبيك على المصنعين الثلاثة بدفع 15,5 مليار دولار كندي (11,66 مليار دولار أميركي) كتعويض للضحايا، من المدخنين أو غير المدخنين، ممن أصيبوا بسرطان في الرئة أو الحلق أو بالنفاخ الرئوي.

ومن المتوقع رفع هذا المبلغ ليفوق 17 مليار دولار كندي في 2019 مع إضافة الفوائد، وفق وسائل إعلامية.

وكان قد احتكم إلى المحكمة في مونتريال في إطار دعويين جماعيتين أطلقتا منذ 1998 وتمثلان أكثر من مليون شخص في كيبيك بعضهم كانوا يدخنون منذ الستينات. ولم تنطلق المحاكمة الجماعية سوى في آذار/مارس 2012.

وعلق المتحدث باسم "إمبريال توباكو" إريك غانيون أمام الصحافيين "القرار الصادر اليوم أصابنا بخيبة أمل"، مضيفا "كما أظهره الحكم الصادر في مرحلة البداية، سبق أن أشرنا إلى أن المستهلكين في كندا على علم بالمخاطر المتصلة باستهلاك التبغ. لا يجب تحميلنا المسؤولية".

في المقلب الآخر، وصف محامو المدعين القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأنه "تاريخي" و"نصر شامل على كل الجبهات".

وأشارت المحكمة في الحكم الواقع في 276 صفحة إلى أنه "في خلال حوالى خمسين سنة شملتها الفترة المتصلة بالدعاوى الجماعية، وعلى مدى السنوات السبع عشرة التالية، حققت الشركات أرباحا بمليارات الدولارات على حساب صحة الرئتين والحلق والرخاء العام للزبائن".