شركة هوندا تعلن عن إغلاق مصنعها في بريطانيا عام 2021

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:38 19/02/2019 حدث بتاريخ: 11:47 19/02/2019

أعلنت شركة هوندا اليابانية العملاقة في صناعة السيارات الثلاثاء أنها ستغلق مصنعها في بريطانيا في العام 2021، في خطوة تهدد 3500 وظيفة وتأتي في خضم القلق المتعلق ببريكست.

وقالت الشركة في بيان إن قرارها ناتج عن "تغيرات غير مسبوقة في صناعة السيارات العالمية" في معرض تفسيرها لقرار إغلاق المصنع في 2021 مع انتهاء دورة الانتاج الحالية.

وأوضحت أن مقر هوندا الاوروبي سيبقى في بريطانيا.

وتكون الشركة أكدت بذلك معلومات تسري منذ الاثنين حول اغلاق مصنعها.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/مارس، لكنّ الحكومة البريطانية تحاول تعديل شروط بريسكت في الاتفاق المبرم مع بروكسل من أجل الحصول على موافقة النواب البريطانيين الذي رفضوا النص بغالبية ساحقة في كانون الثاني/يناير الماضي.