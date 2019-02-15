البيت الأبيض: المباحثات التجارية الأميركية الصينية في بكين اتاحت "إحراز تقدم"

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:21 15/02/2019 حدث بتاريخ: 19:15 15/02/2019

أعلن البيت الابيض الجمعة أنّ المفاوضات التي عقدت هذا الاسبوع في بكين بين الولايات المتحدة والصين بشان رأب الخلافات التجارية بينهما اتاحت "إحراز تقدم"، لكنّه أشار إلى أنّ "الكثير من العمل" لا يزال متبقيا.

وأكّد البيت الأبيض في بيان في ختام يومين من المفاوضات في بكين أنّ "المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل في واشنطن على مستوى الوزراء ونواب الوزراء".

وتابع أنّ "المناقشات المفصلة والمكثفة اتاحت احراز تقدم بين الطرفين".

لكنّها أضافت أن "الكثير من العمل لا يزال متبقيا. الطرفان سيواصلان العمل على كافة المسائل العالقة قبل 1 آذار/مارس 2019 المهلة المحددة للزيادة على الرسوم البالغة 10 بالمئة على سلع صينية مستوردة محددة".

وأجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايز محادثات مثمرة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، كبير مسؤولي التجارة في بكين.

وذكر البيت الابيض في البيان أنّ الولايات المتحدة "ركزت على مسائل هيكلية من بينها النقل التعسفي للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية والعملة".

وأشارت إلى أن الطرفين ناقشا شراء الصين لسلع وخدمات أميركية لتقليل العجز التجاري الثنائي "الكبير والمستمر".