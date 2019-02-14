جت إيروايز توافق على اتفاق إنقاذ لسد فجوة تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار

شعار جت إيروايز على طائرة في مومباي بالهند

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:18 14/02/2019 حدث بتاريخ: 19:21 14/02/2019

قالت جت إيروايز الهندية يوم الخميس إن مجلس إدارتها وافق على خطة من دائنيها لتغطية فجوة تمويلية بقيمة 85 مليار روبية (1.19 مليار دولار)، ستجعل هؤلاء الدائنين أكبر المساهمين في أكبر ناقلة كاملة الخدمات في الهند.

وعانت جت، المثقلة بديون تتجاوز المليار دولار، بشدة في عام 2018 مع اشتداد المنافسة في سوق الطيران الهندية وتراجع قيمة الروبية وارتفاع أسعار النفط، مما قلص هوامش الربح.

وتشمل صفقة الإنقاذ التي عرضها دائنو جت بقيادة بنك الدولة الهندي تمويلا عبر مزيج من ضخ أسهم وإعادة هيكلة ديون وبيع طائرات أو إعادة تأجيرها.

وسوف تسعى جت خلال اجتماع في 21 فبراير شباط للحصول على موافقة مساهميها لتحويل ديونها إلى 114 مليون سهم. ولدى الشركة حاليا 113.6 مليون سهم مصدر.

وتُمكّن الخطة المقرضين من تعيين مرشحين في مجلس إدارة الناقلة.

وقالت جت إن الخطة ستُحال مجددا إلى المقرضين بعد الموافقة عليها وستقدم إلى لجنة مشرفة من اتحاد المصرفيين الهندي، ومجلس إدارة الاتحاد للطيران المساهمة فيها، ومؤسس جت ورئيس مجلس إدارتها ناريش جويال.

كانت الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبوظبي مقرا وتمتلك حصة نسبتها 24 بالمئة في جت، قدمت إنقاذا ماليا للناقلة الهندية في 2013، حيث دفعت 600 مليون دولار مقابل حصة نسبتها 24 بالمئة في جت، بجانب حقوق للإقلاع والهبوط في مطار هيثرو وحصة أغلبية في برنامج المسافر الدائم التابع لجت.