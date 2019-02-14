"غوغل" تتعهد استثمار 13 مليار دولار سنة 2019 في الولايات المتحدة

غوغل

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:17 14/02/2019 حدث بتاريخ: 12:36 14/02/2019

تعتزم "غوغل" استثمار 13 مليار دولار في مكاتب ومراكز بيانات في الولايات المتحدة سنة 2019، بحسب ما أعلن مديرها التنفيذي ساندار بيشاي الأربعاء متعهّدا توفير عشرات الآلاف من الوظائف.

وتشمل هذه الاستثمارات 14 ولاية أميركية ومن شأنها أن تتيح "توظيف عشرات الآلاف واستحداث أكثر من 10 آلاف وظيفة جديدة في مجال الإنشاءات في نيبراسكا ونيفادا وأوهايو وتكساس وأوكلاهوما وكارولاينا الجنوبية وفيرجينيا"، بحسب ما جاء في رسالة نشرها بيشاي على المدوّنة الرسمية للمجموعة.

وتتيح هذه الاستثمارات لـ "غوغل" توسيع حضورها على الأراضي الأميركية ليشمل 24 ولاية في المجموع.

وللشركة مقرّ ضخم اسمه "غوغلبلكس" في ماونتن فيو في جنوب سان فرانسيسكو في منطقة سيليكون فالي مهد التكنولوجيا الأميركية. وهي فتحت مكاتب أخرى في المنطقة وفي مدينة سان فرانسيسكو.

وقد وظّفت "غوغل" أكثر من 10 آلاف شخص العام الماضي في الولايات المتحدة حيث استثمرت أكثر من 9 مليارات دولار، بحسب بيشاي.

وبلغ رقم أعمال مجموعتها الأم "ألفابت" التي توظّف حوالى مئة ألف شخص 136,8 مليار دولار العام الماضي، في حين قدّرت إيراداتها الصافية بحوالى 30,73 مليار دولار.