الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار والمستثمرون يريدون وضوحا بشأن محادثات التجارة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:18 13/02/2019 حدث بتاريخ: 10:18 13/02/2019

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدعومة بانخفاض الدولار بفعل الآمال في إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن حربهما التجارية التي طال أمدها لكن تحسن الشهية للمخاطرة كبح مكاسب المعدن النفيس.

وفي الساعة 06:19 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1313.43 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضا إلى 1316.6 دولار للأوقية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الثلاثاء إنه قد يسمح بتجاوز موعد أول مارس آذار النهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع بكين إذا كان الجانبان قريبين من إبرام صفقة لإنهاء نزاعهما التجاري.

ومن المقرر زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات قيمتها 200 مليار دولار من الصين إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي، مما سيزيد المتاعب والتكاليف في قطاعات شتى من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الزراعة.

وقال دانييل هاينيس المحلل في ايه.ان.زد "لا يوجد تفاصيل تذكر في بعض من تصريحات (ترامب) تلك... لا يوجد شيء ملموس بما يكفي لبث أي قناعة قوية (في أوساط المستثمرين)."

وزاد السعر الفوري للبلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 1411.44 دولار للأوقية، بعد أن صعد 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة، في أفضل أداء له منذ 25 يناير كانون الثاني.

واستقر البلاتين دون تغير يذكر عند 786.54 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.72 دولار.