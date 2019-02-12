أوبك تخفض إنتاج النفط بقوة لكنها تتوقع تنامي عوامل معاكسة في 2019

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:44 12/02/2019 حدث بتاريخ: 19:44 12/02/2019

قالت أوبك يوم الثلاثاء إنها خفضت إنتاج النفط بقوة بموجب اتفاق عالمي للإمدادات، على الرغم من أنها أشارت إلى عوامل معاكسة تشكل تحديا لمساعيها لمنع حدوث تخمة هذا العام، بما في ذلك ضعف الطلب وارتفاع إنتاج المنافسين.

وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن إنتاجها النفطي انخفض قرابة 800 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني إلى 30.81 مليون برميل يوميا. ويزيد ذلك بقليل عن الطلب المتوقع في 2019 على نفط أوبك، والذي خفضته المنظمة إلى 30.59 مليون برميل يوميا.

كانت أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على العودة إلى تخفيضات الإنتاج مدفوعين بمخاوف بشأن تراجع أسعار الخام وارتفاع الإمدادات. وتقلص أوبك الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني.

وفي التقرير، قلصت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.3 بالمئة وألقت الضوء على مجموعة من العوامل المعاكسة، بما في ذلك تباطؤ التجارة العالمية.

وقالت أوبك في التقرير ”قد تدعم بعض التطورات الإيجابية التي حدثت في الآونة الأخيرة الاقتصاد العالمي عند مستواه الحالي، بما في ذلك تعافي أسعار النفط، والتقدم الإيجابي في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانحسار طموحات تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)“.

وأضافت ”على الرغم من ذلك، فإن هذا لن يدفع الاقتصاد العالمي ليتجاوز النمو المتوقع“.

ومع خفض الإمدادات المُنفذ في يناير كانون الثاني، تكون أوبك قد حققت امتثالا نسبته 86 بالمئة من التخفيضات المتعهد بها، وفقا لحسابات رويترز، وهو مستوى مرتفع بالمعايير السابقة للمنظمة.

وقد يرتفع هذا المعدل في الأشهر المقبلة مع خفض السعودية، أكبر مُصدر في العالم وأكبر منتج للنفط في المنظمة، طوعا للإنتاج بمعدل أكبر من المتفق عليه.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لفايننشال تايمز إن المملكة تخطط لضخ نحو 9.8 مليون برميل يوميا في مارس آذار وهو ما يقل عن المستوى المستهدف لإنتاجها بموجب الاتفاق بأكثر من 500 ألف برميل يوميا.

وقالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أبطأ هذا العام، وإن الإنتاج من خارج المنظمة سيرتفع بوتيرة أسرع من التوقعات.

وتتوقع أوبك نمو الطلب العالمي على النفط 1.24 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 500 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر الماضي وبما يقل عن المستوى البالغ 1.47 مليون المسجل في 2018.